Öğrencilere indirimli telefon telefonu ve bilgisayar desteği! İşte şartları...

Üniversite öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Öğrencilere teknolojik aletlerde destek devam ediyor. İşte detaylar...

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Editör: Yağmur Biçen
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Öğrencilere indirimli telefon telefonu ve bilgisayar desteği! İşte şartları... - Resim: 1

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile birlikte teknolojik cihaz desteğine başvuru şartları belirlendi.

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Öğrencilere indirimli telefon telefonu ve bilgisayar desteği! İşte şartları... - Resim: 2

YAŞ SINIRI

Buna göre, satın alım tarihi itibari ile 26 yaşından gün almamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenciler başvuru yapabilecek.

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Öğrencilere indirimli telefon telefonu ve bilgisayar desteği! İşte şartları... - Resim: 3

Cihazın, vergiler dahil nihai satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçemeyecek ve cihaz ikinci el olamayacak. 

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Öğrencilere indirimli telefon telefonu ve bilgisayar desteği! İşte şartları... - Resim: 4

Satın alınan teknolojik cihaza ilişkin elektronik ortamda düzenlenen fatura olması ve faturanın desteği alacak öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını da içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması şartı da aranacak

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