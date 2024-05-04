Öğrencileri darp eden 2 dolmuş şoförü tutuklandı

Trabzon’un Sürmene ilçesinde üniversite öğrencilerini darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 dolmuş şoföründen ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öğrencileri darp eden 2 dolmuş şoförü tutuklandı
Editör: Yağmur Biçen
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ARACI DURDURUP ÖĞRENCİLERE ŞİDDET UYGULAMIŞLARDI

Sürmene ilçesinde dün Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümü öğrencilerinin bulunduğu aracın durdurularak bir kısım öğrencilerin darp edildiğine ilişkin video ve haber içeriklerine konu olan olayla ilgili olarak; şüpheli Ö.D.’nin kullanımındaki araçla, T.D.'nin sevk ve idaresinde yer alan öğrencilerin bulunduğu minibüsün önünde durarak aracı sağa çektirdikten sonra T.D. ile Ö.D'nin minibüs durağındaki kulübe içerisinde konuştukları sırada, K.D. , S.Y. ve H.Y. adlı şüpheliler ile minibüste bulunan öğrencilerden F.Ö. , E.D. , M.Ö. arasında çıkan arbede sonucunda meydana gelen yaralanma olayıyla ilgili olarak K.D. , S.Y. , H.Y. ve Ö.D. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen S.Y. ve H.S. adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, şüpheliler K.D. ve Ö.D. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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