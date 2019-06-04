Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine 4 yıl önce atanan beden eğitimi öğretmeni Abit Bostancı, Suruçlu çocukları hem hokeyle tanıştırdı hem de takımını Türkiye şampiyonluğuna ulaştırdı. Abit Bostancı, imkansızlıklara rağmen hokeyi ilçe geneline yaymayı hedefliyor.

Suruç Bilgi Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmenliği yapan Abit Bostancı, kendi branşı olan hokeyi yaymak için büyük fedakarlık örneği göstererek, öğrencilerini hokeyle tanıştırdı.



Çevresinde "hokeyci fabrikatörü" olarak anılan Bostancı, ilçede adeta hokey fabrikası kurarak öğrencilere bu sporu sevdirmeyi başardı.



Öğretmen Bostancı, hokey yaygın bir spor olmadığı için ilk zamanlarda zorluklar da yaşamış…



Minikler, yıldızlar ve gençler olmak üzere her kategoride 16 sporcusu olan Abit Bostancı'nın kulüp dışında da 50 civarında öğrencisi bulunuyor. Takımıyla kazandıkları Türkiye şampiyonluğunun ardından Bostancı'nın hedefinde Avrupa şampiyonluğu var.



Beden Eğitimi Öğretmeni Abit Bostancı, bu yıl içinde kız takımını kurmaya hazırlanıyor.





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