Öğrencisi tarafından katledilmişti: Fatma Nur Çelik'in adı görev yaptığı okulda yaşatılacak

Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Çekmeköy'de uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in isminin, görev yaptığı okula verilmesi kararı alındığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2 Mart 2026 tarihinde İstanbul Çekmeköy Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevi başında uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren Biyoloji Öğretmeni Fatma Nur Çelik ile ilgili resmi bir basın açıklaması yayımladı.

Alınan karar doğrultusunda, Fatma Nur Çelik Öğretmen’in ismi, görev yaptığı eğitim kurumunda ölümsüzleştirildi. Okulun yeni ismi "Fatma Nur Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" olarak belirlendi.

BORSA İSTANBUL YÖNETİMİNDEN DESTEK

Mevcut okulun yapımını bağış yoluyla üstlenmiş olan Borsa İstanbul yönetimi de bu karara destek verdi. Yapılan açıklamada, Borsa İstanbul yönetiminin merhum öğretmenin adının okulda yaşatılmasını kadirşinaslıkla karşıladığı ifade edildi.

Bakanlık, yayımladığı mesajda merhum Fatma Nur Çelik'e Allah'tan rahmet, ailesine ve eğitim camiasına başsağlığı dileyerek, eğitim ortamlarının güvenliğine dair "Eğitim öğretim ortamlarımızın huzur ve güvenliği, yarınlarımızın yegâne kurucusu öğretmenlerimizin esenliği için gerekli tüm tedbirleri almaya kararlılıkla devam edeceğimizin bilinmesini isteriz." ifadelerini kullandı.

