Öğrencisine kabusu yaşattı: Biraz günah işleyelim...

YÖK'e karşı yürütmeyi durdurma davası açan O.S., Çanakkale İdare Mahkemesi tarafından göreve iade edildi.

"Biraz günah işleyelim" iddiası ve suç duyurusu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi G.N.İ., öğretim görevlisi O.S. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İddiaya göre uzaktan eğitim döneminde öğretim görevlisinin odasına davet edilen öğrenciye önce psikoloji ve rüya tabirleri konusunda eğitim aldığını söyleyen O.S., ardından "Baş başa dağlara, kırlara gidelim. Çimlere uzanalım biraz günah işleyelim" ifadelerini kullandı. Öğrenci, odadan ayrıldıktan sonra öğretim görevlisinin mezuniyet balosunu bahane ederek tacizini sürdürdüğünü ve omzuna dokunduğunu öne sürdü.

38 kız şikayet etti, 3 kez görevden uzaklaştırıldı

Şikâyetin ardından başlatılan soruşturmada, O.S. hakkında 2018 ve 2019 yıllarında da 38 öğrencinin taciz iddiasıyla yaptığı başvurular nedeniyle üç kez görevden uzaklaştırma cezası verildiği, ayrıca dini değerleri alenen aşağılama suçlamasıyla da hakkında soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Üniversite yönetimi öğretim görevlisini açığa alırken, YÖK de olayla ilgili inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında O.S., 24 Nisan 2026'da cinsel taciz suçlamasıyla görevinden ihraç edildi.

İdare mahkemesi'nden yürütmeyi durdurma kararı: Öğrenciler dersleri boykot etmeye hazırlanıyor

Sabah'ın haberine göre ihraç kararına itiraz eden O.S.'nin açtığı davada Çanakkale İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. YÖK bu karara itiraz ederken, fakültedeki öğrenciler ise öğretim görevlisinin yeniden derslere girmesine sert tepki gösterdi.

Bazı öğrenciler, taciz iddiaları nedeniyle şikâyetçi oldukları bir akademisyenin dersine girmek istemediklerini belirterek yeni eğitim yılında dersleri boykot etmeyi planladıklarını açıkladı. Öte yandan, mahkeme başkanının aynı fakültede yüksek lisans dersi vermeye hazırlandığı yönündeki iddialar da kamuoyunda tartışma yarattı.