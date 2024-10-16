Öğretmen müdüre silah çekti

İstanbul Etiler’deki Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görevli Bilişim Öğretmeni Serdar A. okulda silahlı saldırı düzenledi. Bir süredir baskı gördüğünü öne süren 34 yaşındaki Serdar A, okul müdürünü bulamayınca kadın müdür yardımcısına silah çekti. Silah tutukluluk yapınca dışarıya çıkan öğretmen, doldur boşalt yaptığı sırada silah patladı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Saldırgan öğretmen okula ruhsatsız tabanca ve bıçakla geldi.

Silah tutukluk yapınca silahını düzeltmeye çalışırken ateş aldı. Dışarıya doğru koşan öğretmen, burada silahın kabzasıyla güvenlik kulübesinin camını patlattı. Kantindeki görevlilerin müdahale ettiği öğretmen, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri, okulda bir süre çalışma yaptı. Öğrenciler ise velileri tarafından okuldan çıkartıldı.

Panik yaşanan olayda öğrenciler tahliye edilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olayda Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğretmen Serdar A'yı gözaltına aldı. Serdar A.'nın saldırmak istediği okul müdürünün ise kızının ameliyatı nedeniyle izinli olduğu öğrenildi. Olayın ayrıntıları ve nedenleri hakkında soruşturma başlatıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Beşiktaş'taki lisede, öğretmenin görevi sırasında silahla ateş etmesi olayına ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre Bakanlık, Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli öğretmen Serdar A'nın okulda silahla ateş ettiği iddiasıyla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.