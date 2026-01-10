Öğretmene sahte komutan tuzağı: "Babanın hayrına" dedi, 770 bin lira dolandırdı

Edinilen bilgilere göre olay, Bursa’nın Osmangazi ilçesinde meydana geldi. İlçede anaokulu öğretmenliği yapan Gülcan Aktulu, sosyal medya platformları üzerinden bir şahısla iletişim kurmaya başladı.

Kendisini jandarma karakol komutanı olarak tanıtan şüpheli, güven kazanmak için Aktulu’nun babasını tanıdığını öne sürdü. Şahsın, daha önce Adıyaman’ın Kahta ilçesinde görev yaptığını ve mağdurun babasıyla aynı kurumda çalıştığını belirterek, "Babanın hayrına sana yardımcı olacağım" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

ARKADA BAYRAK, ÜZERİNDE ÜNİFORMA

Şüphelinin inandırıcılığını artırmak için profesyonel bir yöntem izlediği ortaya çıktı. Gülcan Aktulu ile yapılan WhatsApp görüntülü görüşmeleri sırasında şahsın üzerinde yıldızların bulunduğu apoletli askeri üniforma olduğu, arka planda ise Türk bayrağı yer aldığı belirtildi. Şüphelinin, görüşme esnasında bulunduğu ortamı bir jandarma karakolu gibi gösterdiği, hatta zaman zaman yanına asker çağırarak evrak imzaladığı izlenimi verdiği tespit edildi.

EV SAHİBİ KRİZİNİ FIRSATA ÇEVİRDİ

Mağdur öğretmen Gülcan Aktulu'nun olay öncesinde ev sahibiyle ciddi problemler yaşadığı, tehdit ve baskılar nedeniyle emniyete başvurduğu öğrenildi. Bu durumu öğrenen sahte komutanın, mağdurun çaresizliğini fırsata çevirdiği belirtildi. Şüphelinin, Aktulu’ya "Seni bu ev sahibinden kurtarayım, önce ev sahibi yapayım" diyerek evlilik vaadinde bulunduğu ifade edildi.

Şüphelinin yönlendirmesiyle bir emlakçı ile irtibata geçen Aktulu, konut satın almak amacıyla şahsa toplam 770 bin lira gönderdi. Paranın transfer edilmesinin hemen ardından şüpheli ortadan kayboldu.

Dolandırıldığını anlayan Gülcan Aktulu, durumu emniyet birimlerine bildirdi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Öte yandan mağdur kadının, oluşan borç batağı nedeniyle oğlunu yurda bırakmak zorunda kaldığını iddia ederek yetkililerden yardım istediği öğrenildi.

Yaşadığı mağduriyeti İHA muhabirine anlatan öğretmen Gülcan Aktulu, şüphelinin kurduğu tezgâhı şu sözlerle ifade etti: "Kendisinin karakol komutanı olduğunu söyledi. Görüntülü konuşunca üç tane yıldız var, böyle apolet. Üzerinde Özdemir yazıyor. Arkada Türk bayrağı var. Bir jandarma karakolu, resmî bir makam. Görüntüyü durduruyor. 'Bir sessiz kal' diyor. Yanına gelen bir asker… Orada kamuflajını görüyorum, imza atıyor. Tamamen böyle bir tezgâh. Benim evlenme niyetimi biliyor, o yüzden bana yalan söyleyip, babanı da tanıyorum diyip babamın hatrı için bana yardım edecekmiş. Bana ev alacak diye hesabımdan 770 bin lira çektirip beni dolandırdı."