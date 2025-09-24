Öğretmenevi Müdürü hakkında şok iddialar! Villasında kamu personeli çalıştırdığı öne sürüldü

Sivas Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Samet Elvan’ın, yapımı süren villasına kamu personeli çalıştırdığı ve bazı giderleri kuruma fatura ettirdiği iddiaları üzerine Sivas Valiliği soruşturma başlattı. Müfettiş görevlendirildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Öğretmenevi Müdürü hakkında şok iddialar! Villasında kamu personeli çalıştırdığı öne sürüldü
Yayınlanma: Güncellenme:

Sivas’ta sosyal medyaya yansıyan görüntüler büyük yankı uyandırdı. Görüntülerde, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Samet Elvan’a ait olduğu iddia edilen villa inşaatında kamu personelinin çalıştırıldığı öne sürüldü. Ayrıca inşaata ilişkin bazı giderlerin Öğretmenevi bütçesine yansıtıldığı iddiaları da gündeme geldi.

Söz konusu görüntülerde, villa inşaatının önünde resmi plakalı bir aracın durduğu, kendilerini Öğretmenevi personeli olarak tanıtan kişilerin ise inşaatta çalıştığı görülüyor. Paylaşımların sosyal medyada hızla yayılması üzerine Sivas Valiliği harekete geçti.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığı ve konunun aydınlatılması için müfettiş görevlendirildiği bildirildi.

Bursa metrosunda dehşet: Çocukların çarptığı yaşlı adam raylara düştüBursa metrosunda dehşet: Çocukların çarptığı yaşlı adam raylara düştüYurt
Filistinli futbolcu İsrail saldırısında hayatını kaybettiFilistinli futbolcu İsrail saldırısında hayatını kaybettiSpor
BEDAŞ duyurdu! Elektrik kesintisi saatler sürecek: 25 Eylül İstanbul elektrik kesintisiBEDAŞ duyurdu! Elektrik kesintisi saatler sürecek: 25 Eylül İstanbul elektrik kesintisiElektrik Kesintisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

öğretmenevi
Günün Manşetleri
“Ben kongre tartışması içine girmiyorum”
İran Cumhurbaşkanı ABD ve İsrail'e meydan okudu
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi
Can kaybı 65 bini geçti, yaralı sayısı 167 bini aştı
Fener Rum Patrikhanesi İçişleri Bakanlığı’na şikayet edildi
YSK, CHP İstanbul İl Kongresi için kararını verdi
Ömer Çelik'ten CHP ve muhalefete sert tepki
Doluluk oranı yüzde 1’e düştü
YSK kararı sonrası İstanbul CHP İl Kongresi durduruldu
İstanbul merkezli 19 ilde dev operasyon
Çok Okunanlar
En çok hangi banka kazandırıyor? En çok hangi banka kazandırıyor?
Altın fiyatları rekor kırdı: Gram altın 5 bini aştı (24 Eylül güncel altın fiyatları) Altın fiyatları rekor kırdı: Gram altın 5 bini aştı (24 Eylül güncel altın fiyatları)
25 Eylül hava durumu: Bu şehirlerde termometreler 40 dereceyi görecek 25 Eylül hava durumu: Bu şehirlerde termometreler 40 dereceyi görecek
Gram altın 5 bin 200 TL’yi gördü! İslam Memiş’ten flaş uyarılar Gram altın 5 bin 200 TL’yi gördü! İslam Memiş’ten flaş uyarılar
150 bin TL taşıt kredisi çeken 24 ayda ne kadar ödeyecek? 150 bin TL taşıt kredisi çeken 24 ayda ne kadar ödeyecek?