Öğretmenevi Müdürü hakkında şok iddialar! Villasında kamu personeli çalıştırdığı öne sürüldü

Sivas’ta sosyal medyaya yansıyan görüntüler büyük yankı uyandırdı. Görüntülerde, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Samet Elvan’a ait olduğu iddia edilen villa inşaatında kamu personelinin çalıştırıldığı öne sürüldü. Ayrıca inşaata ilişkin bazı giderlerin Öğretmenevi bütçesine yansıtıldığı iddiaları da gündeme geldi.

Söz konusu görüntülerde, villa inşaatının önünde resmi plakalı bir aracın durduğu, kendilerini Öğretmenevi personeli olarak tanıtan kişilerin ise inşaatta çalıştığı görülüyor. Paylaşımların sosyal medyada hızla yayılması üzerine Sivas Valiliği harekete geçti.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığı ve konunun aydınlatılması için müfettiş görevlendirildiği bildirildi.