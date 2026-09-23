Öğretmeninin kafa attığını söyledi! 16 yaşındaki öğrencinin burnu kırıldı

Olay, Afyonkarahisar Mesleki Eğitim Merkezinde yaşandı. Kentteki bir berber ve kuaför salonunda çırak olarak çalışan, aynı zamanda merkezde lise eğitimi gören E.I. (16), okulda arkadaşlarıyla tartıştı. Tartışmayı gören meslek öğretmenlerinden E.K., E.I.'yı odasına götürdü.

Aktarılan bilgilere göre E.K., odada bir anda E.I.'ya saldırarak suratına kafa attı. Kanlar içinde kalan E.I., odadan kaçıp koridorda bekleyen arkadaşlarının yanına gitti ve 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine okula gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra E.I.'yı ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan E.I.'nın burnunun kırıldığı, kaşında da açılma olduğu belirlendi.

AİLE HASTANEDEN SONRA EMNİYETE GİTTİ

Darp raporu alan aile üyeleri, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğüne başvurarak öğretmen E.K.'den şikâyetçi oldu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı ve okuldaki ile E.K.'nin odasını gören güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

Çocuğun babası H.I. yaşananları şu sözlerle anlattı:"Çocuğumu kameranın görmediği yer olan odasına götürüyor. Güvenlik kameralarına baktık, çocuğum odaya girerken hiçbir şeyi yok, çıkarken suratı kan içinde çıkıyor. Bu kabullenebilir bir şey değil. Çocuğumun arkadaşları da olaya şahit olmuşlar ve hepsi tek tek ifade verdiler. Olayı hukuka taşıdık ve peşini bırakmayacağız."

Okul yönetimi olayla ilgili bilgi vermekten kaçındı. İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak ise kendilerine ulaşan resmi bir evrak bulunmadığını, bu nedenle henüz idari soruşturma başlatılmadığını söyledi.

Savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.