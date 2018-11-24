Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde, ellerinde fenerlerle ışık saçarak yürüdüler.
Adana'da 24 Kasım Öğretmenler Günü çoşkuyla kutlandı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla fener alayı düzenlendi.
Alaya katılan, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Kazım Baran tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı.
Uğur Mumcu Meydanı'ndan başlayan yürüyüş Atatürk Parkı'nda son buldu.
ulusal.com.tr
Adana'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi. Çok sayıda öğretmen, ellerinde Türk bayrakları ve Başöğretmen Atatürk'ün fotoğraflarıyla yürüdü.
Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde, ellerinde fenerlerle ışık saçarak yürüdüler.