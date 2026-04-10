Öğretmenleri taşıyan servis ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Gümüşhane’de öğretmenleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 10 kişi yaralandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Öğretmenleri taşıyan servis ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde öğretmenleri taşıyan minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 10 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kelkit-Erzincan karayolu Balkaya köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeniyol 75. Yıl İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerini taşıyan Ali D. idaresindeki 29 M 0295 plakalı minibüs, Kelkit ilçe merkezi istikametine ilerlerken karşı yönden gelen Nafiz A. yönetimindeki 24 UA 043 plakalı Tofaş marka otomobil ile henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak Kelkit ve Erzincan’daki hastanelere kaldırıldı.

Kazada minibüste bulunan öğretmenlerden Hikmet Erhan B., Elif B., Özlem G., Neslihan B., Tuğba D. ve Enes Ç. ile Sebahattin T. ve sürücü Ali D. yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobilde bulunan Ulvıyya Ç. (51) olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan sürücü Nafiz A. ile Tunar İ.’nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

gümüşhane kaza
