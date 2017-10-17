Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji bölümünde tuvalette bir sahipsiz çanta olduğunu görenler durumdan şüphelenerek olayı polise bildirdi.Kaynak: DHA
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Hastanenin onkoloji bölümü tedbir amaçlı boşaltıldı.
Çevre güvenliği alınarak hastalar ve hasta yakınları uzaklaştırıldı. Olay yerine bomba imha uzmanı sevk edildi. Kısa sürede hastaneye gelen uzman ekip çantayı fünye yerleştirerek patlattı.
Çantada herhangi bir suç unsurunun bulunmadığı belirtilirken bir hasta yakını tarafından unutulduğu ifade edildi.
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