Okul bahçesinde akranları tarafından darbedilmişti: Soruşturmada tutuklu sayısı 5'e yükseldi

Samsun'da 17 yaşındaki D.A.'nın okul bahçesinde akranları tarafından darbedilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 5'e yükseldi. Şiddet görüntülerinin polise teslim edilmesinin ardından genişletilen dosyada olaya karışan 4 çocuk daha cezaevine gönderildi.

30 Nisan akşam saatlerinde bir ortaokulun bahçesinde, ders saatleri dışında aralarında daha önceden husumet bulunan bir grup öğrenci karşı karşıya geldi. Grup, 17 yaşındaki D.A.’yı okul bahçesinde darbetti.

Görüntülerde, şüphelilerin D.A.'yı saçlarından tutarak yerde sürüklediği, tekme ve yumruklarla saldırdığı belirlendi. Mağdurun başının defalarca yere vurulduğu anlar da kayıtlara yansıdı. Olay esnasında çevrede bulunan diğer öğrencilerin ise şiddeti engellemek yerine müdahaleyi yönlendirdiği ve yaşananları kaydettiği tespit edildi.

Yaşanan olayın ardından D.A., İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu. Sürecin devamında mağdur, 5 Mayıs tarihinde darp edildiği anlara ait cep telefonu görüntülerini emniyet güçlerine teslim etti. Bu delillerin incelenmesi üzerine Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı mevcut soruşturmayı genişletti.

5 ŞÜPHELİ CEZAEVİNDE

Genişletilen soruşturma kapsamında olaya karıştığı tespit edilen 19 yaşındaki N.S. tutuklandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.G. (17), B.G. (14), H.K. (15) ve S.T. (14) de akşam saatlerinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hukuki süreç devam ederken, mağdur çocuk ve ailesi için Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri devreye girdi. Kurum tarafından darbedilen D.A. ve ailesine sosyo-ekonomik ile psikososyal destek sağlanmaya başlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

samsun Akran Zorbalığı
