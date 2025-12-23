Okul bahçesinde dehşet: Müdürü vuran 12 yaşındaki çocuk ve 'azmettirici' babası tutuklandı

Mersin'in Anamur ilçesinde okul müdürüne yönelik silahlı saldırının ardından başlatılan soruşturmada karar çıktı. 12 yaşındaki öğrenci ve onu azmettirdiği iddia edilen babası, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Çarıklar Mahallesi'nde bulunan Çarıklar Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nun bahçesinde meydana geldi. Dün sabah saat 08.30 sıralarında okula gelen 12 yaşındaki öğrenci M.K., okulun önünde oturan Okul Müdürü Ender Kara'ya (39) doğru hızla yaklaşarak elindeki tüfekle ateş açtı.

OKULDA GÖZALTINA ALINDILAR

Saldırının hemen ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Müdür Kara, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, 12 yaşındaki saldırganı okul binasında suç aletiyle birlikte yakaladı. Olayda kullanılan ruhsatsız tüfeğe el konulurken, soruşturmayı derinleştiren savcılık, "azmettirici" şüphesiyle çocuğun babası Y.K.'yı (55) da gözaltına aldırdı.

Baba ve oğul, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadeleri alınan şüpheliler, "tasarlayarak, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs ve azmettirme" suçlamalarıyla nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme heyeti, baba Y.K.'nın azmettirme, oğlu M.K.'nın ise öldürmeye teşebbüs suçlarından tutuklanmasına hükmetti.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI: TEDAVİSİ YOĞUN BAKIMDA SÜRÜYOR

Yaşanan olayla ilgili Mersin Valiliği'nden yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimiz Anamur İlçesi Çarıklar Mahallesinde bulunan Çarıklar Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulunda, 22.12.2025 günü saat: 08.30 sıralarında M.K. isimli öğrenci, okul bahçesinde, Okul Müdürü E.K.'yı tüfek ile karın bölgesinden yaralamıştır. Yaralanan Okul Müdürü E.K. derhal hastaneye kaldırılmış olup, tedavisi devam etmektedir. Olayı gerçekleştiren öğrenci gözaltına alınmış, konuya ilişkin adli ve idari tahkikat başlatılmıştır"

Öte yandan Mersin'deki bir hastaneye sevk edilen Okul Müdürü Ender Kara'nın tedavisinin yoğun bakım servisinde sürdüğü bildirildi.

