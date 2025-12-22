Okul bahçesinde kan donduran anlar: 12 yaşındaki öğrenci müdürü vurdu!

Olay, sabah saatlerinde Mersin'in Anamur ilçesi Çarıklar Mahallesi'nde bulunan Çarıklar İlkokul ve Ortaokulu'nun bahçesinde meydana geldi.

İddiaya göre, 12 yaşındaki öğrenci M.K., elinde bir tüfekle okulun önüne geldi. M.K., o sırada okul önünde oturan Okul Müdürü Ender Kara'ya (39) doğru hızla yaklaşarak ateş açtı.