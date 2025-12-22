Okul bahçesinde kan donduran anlar: 12 yaşındaki öğrenci müdürü vurdu!
Mersin'in Anamur ilçesi sabah saatlerinde silah sesleriyle sarsıldı. Elinde tüfekle okul bahçesine giren çocuk, okul müdürünü vurdu.
Olay, sabah saatlerinde Mersin'in Anamur ilçesi Çarıklar Mahallesi'nde bulunan Çarıklar İlkokul ve Ortaokulu'nun bahçesinde meydana geldi.
İddiaya göre, 12 yaşındaki öğrenci M.K., elinde bir tüfekle okulun önüne geldi. M.K., o sırada okul önünde oturan Okul Müdürü Ender Kara'ya (39) doğru hızla yaklaşarak ateş açtı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Saldırıda ağır yaralanan Müdür Kara, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Anamur Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen jandarma ekipleri, olayın ardından kaçmaya çalışan M.K.'yi okulda yakalayarak gözaltına aldı.
Yaşanan silahlı saldırı nedeniyle okul tatil edilirken, güvenlik güçlerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.