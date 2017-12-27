Gaziantep’te bir okulun bahçesinde top oynayan çocuklara pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 5’i öğrenci 6 kişi yaralandı.

Gaziantep'te bir okul bahçesinde futbol oynayan kişilerin üzerine av tüfeğiyle ateş açılması sonucu 5'i çocuk 6 kişi yaralandı.



Merkez Şehitkamil ilçesinin Mithatpaşa Mahallesi'ndeki Nezihe-Osman Atay Ortaokulu bahçesinde futbol oynayan kişilerin üzerine, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından av tüfeğiyle ateş açıldı.



Saçmaların isabet ettiği 5'i çocuk 6 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri ve çevredekiler tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



Valilik açıklaması

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mithatpaşa Mahallesi Farabi Caddesi'ndeki Nezihe-Osman Atay İlkokulu yanındaki bir sokak düğününde K.Ö. (56) pompalı av tüfeğiyle ateş etti.



Saçmaların isabet ettiği H.H. (13), Z.C. (17), H.C. (32), E.Ö. (11), H.Ö. (14) ve R.Ö. (10) yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri ve çevredekiler tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



Şüpheli K.Ö'nün 6 ayrı suç kaydığı bulunduğu ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan firari olduğu öğrenildi.