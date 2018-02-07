Zonguldak'ta depreme dayanıksız olduğu için yıkım kararı alınan Yazıcık köyündeki ilkokula bir çivi bile çakılmadı. Öğrenciler, 30 kilometre uzaktaki başka okullara yönlendirildi, veliler duruma tepkili.

Okul boşaltıldı, öğrenciler 30 kilometre uzaktaki okullara yönlendirildi. Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılma kararı verilen okula bir çivi dahi çakılmadı.



Zonguldak'ın Yazıcık Köyü'nün ilk ve ortaokulu 1932 yılında eğitim-öğretime açıldı. Okulda 80 öğrenci eğitim alıyordu. Yıllar geçti okul binası eskidi.



Okul yönetimi binaların depreme dayanıklılık testinin yapılmasını istedi. Bir üniversiteden uzman geldi okulun duvarları incelendi. Binanın depreme uygun olmadığı ortaya çıktı.



23 Ağustos 2017 yılında okul için yıkım kararı alındı. Kararın ardından öğrenciler taşımalı eğitim sistemi ile 30 kilometre uzaklıkta bulunan okullara sevk edildi.



Aradan haftalar, hatta aylar geçti. Ancak okula bir çivi bile çakılmadı. Veliler duruma tepkili.





ulusal.com.tr