Okul çatısından düşen buz kütlesi 9 yaşındaki çocuğu yaraladı

Muş'un Vali Adil Yazar İlkokulu'nda dün, 9 yaşındaki Muhammed Emir Ekici okul bahçesinde arkadaşlarıyla oyun oynarken, okul çatısından düşen buz kütlesinin altında kaldı.

Durumu fark eden öğretmen ve okul idarecileri hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde, yaralı çocuğa ilk müdahale yapıldı. Ardından, Muş Devlet Hastanesine kaldırılan Ekici'nin başından ağır yaralar aldığı belirlendi. Öğrenci, daha sonra tedavi için Diyarbakır'a sevk edildi.

Olay anı, okulun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kamera görüntülerine göre, düşen buz kütlesi Ekici’nin başına isabet etti.

Olayın ardından, okul görevlileri çatıda kalan diğer buz sarkıtlarını güvenlik önlemi olarak indirdi.