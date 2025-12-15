Okul çıkışı kan donduran pusu: 12 yaşındaki çocuk bıçaklandı

Edinilen bilgilere göre, Namık Kemal Ortaokulu’ndaki eğitimini tamamlayarak okuldan ayrılan 12 yaşındaki U. D., henüz evine ulaşamadan saldırıya uğradı.

Küçük çocuğun yanına elektrikli bisikletle yaklaşan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen şahıslar, U.D. ile karşı karşıya geldi. Henüz nedeni tespit edilemeyen olayda saldırganlar, 12 yaşındaki çocuğu kasık bölgesinden bıçaklayarak yaraladı.

Bıçaklı saldırının failleri olay yerinden hızla uzaklaşırken, aldığı darbe sonucu kanlar içinde kalan U. D. olduğu yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ve olaya şahit olanların durumu fark etmesi üzerine, bölgeye ivedilikle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay mahalline ulaşan 112 Acil Sağlık personeli, yaralı öğrenciye ilk müdahaleyi sokak ortasında gerçekleştirdi.

Ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuğun tedavi altına alındığı ve yapılan kontroller sonucunda hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ŞÜPHELİLERİN DE ÇOCUK OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Saldırının ardından kayıplara karışan şüphelilerin yakalanması için emniyet güçleri teyakkuza geçti. Polis ekipleri tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturmada, elektrikli bisikletle kaçan saldırganların da yaşlarının küçük olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Ekipler, faillerin kimliklerini tespit etmek ve olayın aydınlatılmasını sağlamak amacıyla bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.