Okul etkinliğinde zehirlenme şüphesi: Hastaneye başvuranların sayısı 71’e yükseldi

Kütahya'da bir ortaokul etkinliğinde ikram edilen yemekten yiyen öğrenci ve yetişkinler hastanelik oldu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan 71 kişiden 48'i taburcu edilirken, 23 hastanın gözetim süreci sürüyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Okul etkinliğinde zehirlenme şüphesi: Hastaneye başvuranların sayısı 71’e yükseldi
Yayınlanma:

Olay, Meydan Mahallesi'nde eğitim veren Şule Mete Tetik İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Okulda gerçekleştirilen bir etkinlik kapsamında öğrencilere ve katılımcı davetlilere tavuklu pilav dağıtıldı.

YEMEĞİN ARDINDAN FENALAŞTILAR

İkram edilen yemeğin tüketilmesinden kısa bir süre sonra gruptaki bazı öğrenciler ile yetişkinlerde mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayetleri görülmeye başlandı. Belirtilerin hızla yayılması üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

Rahatsızlıkların artmasıyla birlikte çok sayıda kişi bölgeye sevk edilen ambulanslarla ve kendi imkanlarıyla tıbbi yardım talebinde bulundu. Kütahya Şehir Hastanesi başta olmak üzere ildeki çeşitli sağlık kuruluşlarına müracaat edildi. Yapılan ilk değerlendirmeler ve kontroller sonucunda, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuran toplam kişi sayısının 71'e ulaştığı tespit edildi.

23 KİŞİNİN MÜŞAHEDESİ SÜRÜYOR

Sağlık kuruluşlarında tedavi altına alınan vakalardan 48 öğrenci, gerekli müdahalelerin yapılmasının ardından taburcu edildi. Geriye kalan 23 kişinin ise hastanelerdeki müşahede süreci ve tıbbi kontrolleri devam ediyor.

Haziran'ın ortasında karla mücadele! Dev kütleleri eritmek için ekipler devredeHaziran'ın ortasında karla mücadele! Dev kütleleri eritmek için ekipler devredeYurt
FIFA’dan kulüplere milyonluk gelir: Hangi Türk kulübü ne kadar kazanacak?FIFA’dan kulüplere milyonluk gelir: Hangi Türk kulübü ne kadar kazanacak?Spor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kütahya gıda zehirlenmesi
Günün Manşetleri
Avrupa'yı dolandırdılar, Antalya'da yakalandılar!
Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama
İçişleri Bakanlığı Duyurdu!
Türkiye diri fay haritasını güncelledi!
Van'da devriye aracına çarptılar!
Önce ceza kesip sonra rüşvet pazarlığı yapmışlar
Bolu Dağı'nda Askeri mühimmat tırı devrildi!
İstanbul merkezli 8 İlde şafak operasyonu!
Mersin Silifke Belediyesi'nde rüşvet operasyonu
Başkan Ali Ercan Akpolat dahil 35 kişiye tutuklama talebi
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak uyarısı! Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak uyarısı!
1 Milyon 700 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar 1 Milyon 700 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Memur ve emekli zammında iki kritik senaryo Memur ve emekli zammında iki kritik senaryo
Son dakika: Meteoroloji 23 Haziran raporunu yayında! 48 il için sıcaklık ve çöl tozu alarmı Son dakika: Meteoroloji 23 Haziran raporunu yayında! 48 il için sıcaklık ve çöl tozu alarmı
Altında yön aşağı döndü! 23 Haziran salı gram ve çeyrek altın fiyatları çakıldı Altında yön aşağı döndü! 23 Haziran salı gram ve çeyrek altın fiyatları çakıldı