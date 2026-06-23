Okul etkinliğinde zehirlenme şüphesi: Hastaneye başvuranların sayısı 71’e yükseldi

Olay, Meydan Mahallesi'nde eğitim veren Şule Mete Tetik İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Okulda gerçekleştirilen bir etkinlik kapsamında öğrencilere ve katılımcı davetlilere tavuklu pilav dağıtıldı.

YEMEĞİN ARDINDAN FENALAŞTILAR

İkram edilen yemeğin tüketilmesinden kısa bir süre sonra gruptaki bazı öğrenciler ile yetişkinlerde mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayetleri görülmeye başlandı. Belirtilerin hızla yayılması üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

Rahatsızlıkların artmasıyla birlikte çok sayıda kişi bölgeye sevk edilen ambulanslarla ve kendi imkanlarıyla tıbbi yardım talebinde bulundu. Kütahya Şehir Hastanesi başta olmak üzere ildeki çeşitli sağlık kuruluşlarına müracaat edildi. Yapılan ilk değerlendirmeler ve kontroller sonucunda, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuran toplam kişi sayısının 71'e ulaştığı tespit edildi.

23 KİŞİNİN MÜŞAHEDESİ SÜRÜYOR

Sağlık kuruluşlarında tedavi altına alınan vakalardan 48 öğrenci, gerekli müdahalelerin yapılmasının ardından taburcu edildi. Geriye kalan 23 kişinin ise hastanelerdeki müşahede süreci ve tıbbi kontrolleri devam ediyor.