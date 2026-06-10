Okul kapısında skandal! Kimlik soran bekçiye saldırdılar

Dün, Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin giriş kapısında güvenlik amacıyla resmi görevini sürdüren çarşı ve mahalle bekçisi, okula girmek isteyen dört sivil şahısla karşılaştı. Prosedür gereği şahıslara kimlik kontrolü yapmak isteyen görevli, gruba okula giriş amaçlarını sordu.

KİMLİK SORUNCA ORTALIK KARIŞTI

Kimlik ibrazı ve okula giriş nedeni sorulan gruptaki dört kişiden ikisi olan A.K. ve A.K., görevli bekçiye fiziksel saldırıda bulundu. Bekçinin darbedilmesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri olaya müdahale etti. Ekipler tarafından yakalanan A.K. ve A.K. isimli 2 şahıs, Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alındı.

Gözaltı süreci tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye çıkarıldı. Hakim karşısına geçen A.K. ve A.K., mahkemece tutuklandı. Tutuklama kararının ardından iki şahıs, Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.