Okul kapısında skandal! Kimlik soran bekçiye saldırdılar

Eskişehir'de bir lisenin girişinde görevli çarşı ve mahalle bekçisini, kimlik kontrolü yaptığı sırada darbeden iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Okul kapısında skandal! Kimlik soran bekçiye saldırdılar
Yayınlanma:

Dün, Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin giriş kapısında güvenlik amacıyla resmi görevini sürdüren çarşı ve mahalle bekçisi, okula girmek isteyen dört sivil şahısla karşılaştı. Prosedür gereği şahıslara kimlik kontrolü yapmak isteyen görevli, gruba okula giriş amaçlarını sordu.

KİMLİK SORUNCA ORTALIK KARIŞTI

Kimlik ibrazı ve okula giriş nedeni sorulan gruptaki dört kişiden ikisi olan A.K. ve A.K., görevli bekçiye fiziksel saldırıda bulundu. Bekçinin darbedilmesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri olaya müdahale etti. Ekipler tarafından yakalanan A.K. ve A.K. isimli 2 şahıs, Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alındı.

Gözaltı süreci tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye çıkarıldı. Hakim karşısına geçen A.K. ve A.K., mahkemece tutuklandı. Tutuklama kararının ardından iki şahıs, Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

İstanbul barajlarında son durum ne? İSKİ 10 Haziran verilerini paylaştıİstanbul barajlarında son durum ne? İSKİ 10 Haziran verilerini paylaştıYurt
Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Netanyahu'nun hadsiz sözleri yok hükmündedir"Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Netanyahu'nun hadsiz sözleri yok hükmündedir"Dış Politika

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eskişehir darp
Günün Manşetleri
MASAK hesapları inceledi, dev hesap hacmi ortaya çıktı!
Önemli açıklamalar
DSÖ'den tüm dünyaya kırmızı kodlu Ebola uyarısı!
İran, ABD'nin Ürdün'deki üssünü vurdu
Deprem ve kaza hasarlı araçları "Sıfır" gibi gösterdiler!
Ankara ve 30'dan fazla ilde gök gürültülü sağanak yağış alarmı
Bakan Kurum, COP31 Ev Sahibi Ülke Anlaşması'nı imzaladı
COP31 eylem gündeminin 10 önemli başlığı ve 6 hedefi
İstanbul merkezli 24 ilde şike operasyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den yarın için 15 şehre sağanak uyarısı! 11 Haziran günü gökyüzü kapanıyor Meteoroloji'den yarın için 15 şehre sağanak uyarısı! 11 Haziran günü gökyüzü kapanıyor
750 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar 750 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Ankara ve 30'dan fazla ilde gök gürültülü sağanak yağış alarmı Ankara ve 30'dan fazla ilde gök gürültülü sağanak yağış alarmı
Altın fiyatları çakıldı: 10 Haziran 2026 güncel altın fiyatları Altın fiyatları çakıldı: 10 Haziran 2026 güncel altın fiyatları
Kardeşini vurdu, ardından eve kapanıp polise ateş açtı Kardeşini vurdu, ardından eve kapanıp polise ateş açtı