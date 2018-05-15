Olay Türkiye'nin en köklü okullarından Atatürk Lisesi'nde yaşandı. 130 yıl mezuniyet törenine katılan veliler ve öğrenciler müdürün İzmir marşını kapatarak pop müzik açmasına Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganını atarak tepki gösterdi.
Hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı okudular...
Hergün Atatürk Lisesi önünde buluşma kararı aldılar..
13 Mayıs pazar akşamı İzmir Atatürk Lisesi'nin 130. mezuniyet töreni yapıldı.
Öğrenciler İzmir Marşını hep bir ağızdan söylemeye başlayınca Lise müdürü Selamettin Demirhan bu kez pop müzik açtırarak öğrencilerin sesini bastırmaya alıştı.
Müdür Demirhan tekrar mikrofona gelerek, “Ben bu okulun bahçesinde, okul marşından başka bir marş söyletmem. Başka slogan attırmam” dedi.
Öğrenciler Mustafa Kemal'in Askerleriyiz sloganlarıyla tepki gösterdi.
Atatürk Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Murat Saraç Çarşamba günü saat 16:00'da lise önünde toplanma kararı aldıklarını açıkladı.
HABER: BELMA YÜCEL KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr
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