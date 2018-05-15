Okul müdürü İzmir Marşından rahatsız oldu... Marşı kestirdi, tepki olarak pop müzik dinletti. Öğrencilerse pop şarkıyı bastıracak şekilde "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganı attı. Olay İzmir Atatürk Lisesinde yaşandı. Duruma tepki gösteren veliler de okul önünde toplanıp İzmir Marşını okudu.

Olay Türkiye'nin en köklü okullarından Atatürk Lisesi'nde yaşandı. 130 yıl mezuniyet törenine katılan veliler ve öğrenciler müdürün İzmir marşını kapatarak pop müzik açmasına Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganını atarak tepki gösterdi.Hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı okudular...Hergün Atatürk Lisesi önünde buluşma kararı aldılar..13 Mayıs pazar akşamı İzmir Atatürk Lisesi'nin 130. mezuniyet töreni yapıldı.Öğrenciler İzmir Marşını hep bir ağızdan söylemeye başlayınca Lise müdürü Selamettin Demirhan bu kez pop müzik açtırarak öğrencilerin sesini bastırmaya alıştı.Müdür Demirhan tekrar mikrofona gelerek, “Ben bu okulun bahçesinde, okul marşından başka bir marş söyletmem. Başka slogan attırmam” dedi.Öğrenciler Mustafa Kemal'in Askerleriyiz sloganlarıyla tepki gösterdi.Atatürk Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Murat Saraç Çarşamba günü saat 16:00'da lise önünde toplanma kararı aldıklarını açıkladı.