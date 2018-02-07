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Okul önüne konulan öğrenci maketiyle sürücüler uyarılıyor

"Cumhuriyet İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilerin kullandığı yaya geçine üzerinde çanta ve önlük bulunan öğrenci maketleri koyduk. Bunlar aracılığı ile sürücüleri okul önünden geçtiğine ve buradan çoğunlukla öğrencilerin geçebileceğine karşı uyarı olmasını istedik. Maketler sayesinde olası trafik kazalarının da önüne geçeceğimize inanıyorum"

Okul önüne konulan öğrenci maketiyle sürücüler uyarılıyor

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde okul önündeki yaya geçidine yerleştirilen 2 öğrenci maketiyle sürücülerin dikkatli geçmeleri sağlanıyor.

Babaeski Belediyesince, Fatih Caddesi'nde Cumhuriyet İlkokulu önündeki yaya geçidine biri kız karşılıklı 2 sırt çantalı, mavi önlüklü polyester döküm maket konuldu. Bu sayede öğrencilerin yaya geçidine yaklaştıklarında yavaş ve kontrollü bir trafik akışı sağlamaları hedefleniyor.

Belediye Başkanı Abdullah Hacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin can güvenliği açısından maketlerin dikkat çekici ve sürücüleri uyarıcı nitelikte olduğunu söyledi.

Maketlerin olası trafik kazalarının önüne geçilmesinde bir önleyici hizmet vazifesi yürüteceğini ifade eden Hacı, ''Cumhuriyet İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilerin kullandığı yaya geçine üzerinde öğrenci maketleri koyduk. Bunlar aracılığı ile sürücüleri okul önünden geçtiğine ve buradan çoğunlukla öğrencilerin geçebileceğine karşı uyarı olmasını istedik. Maketler sayesinde olası trafik kazalarının da önüne geçeceğimize inanıyorum.'' diye konuştu.

Maketlerin sürücülerin rahatlıkla görebileceği şekilde konuşlandırıldığını anlatan Hacı, şöyle devam etti:
''Maketler 1,5 metre boyunda ve öğrencileri andıracak şekilde üzerinde çanta ve önlük şekilleri var. Sürücüler rahatlıkla heykelleri görebilir ve okul çevresinde olduklarını anlayarak trafikte ona göre seyredebilir. Bunun örneklerini yurt dışında gördüm ve ilgimi çekti. Türkiye'de böyle bir uygulamanın ilk bizde olduğunu tahmin ediyorum. Buradaki maketleri gören sürücüler daha dikkatli olacaklar. Zaten uzaktan ilk bakıldığında da gerçeğini andırıyor.''
Hacı, bütün okulların önündeki yaya geçitlerine öğrenci maketleri koymayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #yaya geçidi #öğrenci #Heykel
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