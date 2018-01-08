Kocaeli'de 7 yaşındaki çocuk, okul servis minibüsünün çarpması sonucu öldü

Kandıra'da okul servis minibüsünün çarptığı 7 yaşındaki ilkokul birinci sınıf öğrencisi Kadir Yıldız hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, R.G. idaresindeki 41 P 5160 plakalı öğrenci servisi, Karlı Mahallesi Çorallar mevkisinde 7 yaşındaki ilkokul birinci sınıf öğrencisi Yıldız'a çarptı.



Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Yıldız'a olay yerinde ilk müdahalesini 112 Acil Servis ekipleri yaptı. Sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.



Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Yıldız'ın cenazesi, Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Jandarma ekipleri, sürücü R.G'yi gözaltına alarak Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü.