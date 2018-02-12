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Okul servisiyle minibüs çarpıştı: 11 yaralı

Edirne'de, okul servisiyle şehir içi yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 3'ü öğrenci 11 kişi yaralandı.

Okul servisiyle minibüs çarpıştı: 11 yaralı

Edirne'de, okul servisiyle şehir içi yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 3'ü öğrenci 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ertan Dişbudak idaresindeki 22 S 0210 plakalı servis ile İsmail Hüdaverdi yönetimindeki 22 M 0099 plakalı minibüs, Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Caddesi'nde çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle sürüklenen servis aracı, park halindeki 22 HS 367 otomobile çarparak durabildi.

Kazada yaralanan Ertan Dişbudak Osman Sepetçi, Defne Paçalıoğlu, Hamdiye Topuzayan, Dilek Ateşkaynar, Yıldıray Üründülü, Melis Ateşkaynar, Dinçer Süslü, Nilgün Göçmen, Fatma Kesici, Sibel Sanag Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.





 


Kaynak: AA
Etiketler; #okul servisi #kaza #edirne
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