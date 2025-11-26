Okul yemeği sonrası 120 öğrenci hastanelik oldu: Valilikten açıklama

Bingöl’de yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan 120 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Bingöl Valiliği tarafından olaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

YEMEKLERDEN NUMUNELER ALINACAK

Olay, Adaklı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan Yatılı Bölge Ortaokulu ve Şehit Hikmet Saydan İlk Okulu'nda verilen öğle yemeğinde ayran, tavuk ve pilav yedikten sonra bazı öğrencilerde mide bulantısı başladı. Bunun üzerine gıda zehirlenmesi şüphesi ile sağlık ekipleri hızlıca okullara yönlendirildi. İlk belirlemelere göre rahatsızlanan 120 öğrenci peyderpey 112 Acil Sağlık ekiplerince Adaklı ve Kiğı İlçe Devlet Hastanelerine sevk edildi. Öğrencilerden 13’ünün ise Bingöl Devlet Hastanesine yönlendirildiği bildirildi. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığını bildiren Bingöl Valiliği, gerekli incelemelerin başlatıldığını ve yemeklerden numuneler alınarak laboratuvara gönderildiğini ifade etti.

Bingöl Valiliği açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

SAĞLIK DURUMLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

“Bugün Adaklı ilçemizde bulunan Yatılı Bölge Ortaokulu ve Şehit Hikmet Saydan İlk Okulu'nda verilen öğle yemeği sonrasında bazı öğrencilerimizde görülen mide bulantısı üzerine gıda zehirlenmesi şüphesi ile sağlık ekiplerimiz hızlıca okullara yönlendirilmiştir. İlk belirlemelere göre rahatsızlanan 120 öğrencimiz peyderpey 112 Acil Sağlık ekiplerince Adaklı ve Kiğı İlçe Devlet Hastanelerine sevk edilmiştir. Bunlardan 13 öğrenci Bingöl Devlet Hastanesine yönlendirilmiş, İl merkezinden 2 çocuk doktoru ivedilikle ilçelerimize görevlendirilmiştir. Öğrencilerimizin genel sağlık durumları iyi ve hayati tehlikeleri bulunmamakta olup tedbir amaçlı gözlem altında tutulmaktadırlar. Durumu iyileşenler taburcu edilmektedir.”

“ŞEFFAF BİÇİMDE KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAKTIR”

Açıklamanın devamında, “Olayın ardından Kaymakamlığımızın talimatıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından okul yemekhanesinde gerekli incelemeler başlatılmış, numuneler alınarak laboratuvara gönderilmiştir. Süreç kaymakamlığımız tarafından hassasiyetle takip edilmekte olup konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Gelişmeler doğrultusunda gerekli açıklamalar yapılacak, süreç şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılacaktır” ifadeleri kullanıldı.