Okul yolu çileye dönüştü: Öğrenci ve öğretmenler isyan etti

Van’ın Özalp ilçesine bağlı Aşağı Yorganlı Mahallesi’nde öğrenciler ve öğretmenler, yağışlı havalarda çamur deryasına dönen yol nedeniyle okula ulaşmakta güçlük çekiyor. Mahalle sakinleri, yıllardır çözülmeyen soruna kalıcı bir düzenleme yapılmasını istiyor.

Van’ın Özalp ilçesine bağlı Aşağı Yorganlı Mahallesi’nde okula gitmek isteyen öğrenci ve öğretmenler, çamur içindeki yollar nedeniyle büyük zorluk yaşıyor.

İlçeye 43 kilometre uzaklıkta bulunan mahallede tüm öğrenciler taşımalı eğitim görüyor. Özellikle yağışlı havalarda çamur deryasına dönen mahalle yolu, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Veliler, çocuklarının her gün çamurlu yollarda yürümek zorunda kaldığını belirterek ayakkabı ve kıyafetlerin çamur içinde kaldığını ifade ediyor. Öğrenciler ve öğretmenler ise okula ulaşmakta güçlük çektiklerini dile getiriyor.

“2026 YILINDA HÂLÂ AYNI MANZARA”

Aşağı Yorganlı Mahallesi Muhtarı Cafer Dayı, sorunun yıllardır devam ettiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

“Yıllardır aynı çileyi çekiyoruz. 2026 yılında hâlâ bu manzarayı yaşamak bizi üzüyor” diyen Muhtar Dayı, en büyük mağduriyeti öğrencilerin yaşadığını vurguladı.

Mahalle sakinleri, yolun stabilize ya da asfalt yapılmasını talep ediyor. Kırsal mahallelerin de ilçe merkezi kadar hizmet alması gerektiğini belirten vatandaşlar, sorunun çözümü için belediye yetkililerinin harekete geçmesini bekliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

