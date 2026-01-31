Okul yönetimi öğrenci tuvaletine kamera yerleştirdi... Bakanlık inceleme başlattı

Isparta’da bir ortaokulda öğrenci tuvaletlerine güvenlik kamerası yerleştirilmesi üzerine veliler savcılığa başvurdu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.

Isparta’da bulunan bir ortaokulda öğrenci tuvaletlerine güvenlik kamerası yerleştirildiğinin ortaya çıkması üzerine veliler harekete geçti.

Işıkkent Mahallesi’nde bulunan Şehit Göksel Koç Ortaokulu’nda, okul yönetimi tarafından kız ve erkek öğrenci tuvaletlerine güvenlik kameraları yerleştirildiği tespit edildi. Durumu fark eden veliler okula gelerek inceleme yaptı ve tuvaletlerde bulunan kameraları kayıt altına aldı.

Bunun üzerine veliler, yaşanan durumla ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü, “Konu ile ilgili gerekli inceleme başlatılmış olup süreç müdürlüğümüzce takip edilmektedir.” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ısparta kamera ortaokul tuvalet
