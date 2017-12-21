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Okulda değil, konteynerlerde eğitim görüyorlar

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 5. 3 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından neredeyse bir yıl geçti. Yaralar sarılmadı. Büyük hasara uğrayan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Aycan Özdil Yatılı Bölge Ortaokulu" öğrencilere eğitim veremiyor.

Okulda değil, konteynerlerde eğitim görüyorlar

Okulda değil, konteynerlerde eğitim görüyorlar.... Sıkıntı çok, havaların soğuması yaşamı daha zor kılıyor. 

Ulusal Kanal Wahatsap İhbar Hattımızdan ulaştılar...Milli Eğitim Bakanlığına seslenip okul istediler.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi 6 Şubat'ta 5.3 büyüklüğünde bir depremle sallandı. İlçeye bağlı Gülpınar Köyündeki Şehit Jandarma Uzman Çavuş Aycan Özdil Yatılı Bölge Ortaokulu büyük zarar gördü. Okulda ders başı yapılmadı.

289 öğrenci konteynerlerde eğitim görüyor. Yemeklerini çadırda yiyor. Veliler, okulun yeniden yapılmasını ya da onarılmasını istiyor.

Veliler, okulun Ayvacık ilçesine taşınmasını da istemiyor. Eğer okul  ilçeye taşınırsa öğrencilerin ikametine uzak olmuş olacak. Okula diğer köylerden gelen öğreciler de var. 



ulusal.com.tr

Etiketler; #çanakkale
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