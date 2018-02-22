ADANA’da ilkokul 1’inci sınıf öğrencisi Ecrin Nazlı Gür (7), okulda öğle yemeğinin ardından fenalaştıktan sonra götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ailenin tek çocuğu olan Ecrin Nazlı’nın, tüp bebek yöntemiyle ikiz olarak dünyaya geldiği, kardeşinin 3 günlükken yaşamını yitirdiği belirtildi.

Alınan bilgiye göre, Huzurevi Mahallesi'nde özel bir okulda eğitim gören 7 yaşındaki Ecrin Nazlı Gür, öğle yemeğini yedikten sonra öksürerek tuvalete gitti.



Öğrencinin bir süre sonra okul görevlileri tarafından tuvalette baygın halde bulunması üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi.



Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan öğrenci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Gür'ün yediği yemeğin soluk borusuna kaçması ya da kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği ihtimalleri üzerinde durulduğu öğrenildi.



Kızlarının ölüm haberini alan Esra ve Kazım Gür çifti, sinir krizi geçirdi. Okul yönetimi ve sınıf arkadaşları da Ecrin Nazlı’nın ani ölümüyle şoke oldu.



UZUN YILLAR SONRA TÜP BEBEK YÖNTEMİYLE DÜNYAYA GELDİ



Uzun yıllar tedavi gören Esra ve Kazım Gür çiftinin 7 yıl önce tüp bebek yöntemiyle ikiz kızları olduğu, bebeklerden birinin doğumdan 3 gün sonra kronik kalp ritmi bozukluğu nedeniyle öldüğü belirtildi. Çiftin, kızları Ecrin Nazlı’yı üzerine titreyerek büyüttüğü ifade edildi.



Ecrin Nazlı Gür’ün cenazesi ölüm nedeninin tam olarak belirlenmesi için yapılan otopsinin ardından 3 günlükken ölen ikiz kardeşinin yanına, gözyaşları arasında defnedildi.