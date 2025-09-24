Okulda kahreden olay: 9 yaşındaki Eylül boğazına kaçan kek yüzünden hayatını kaybetti

Hürriyet'in haberine göre, olay, Avanos’a bağlı Kalaba Yunus Emre İlkokulu’nda meydana geldi. 3. sınıf öğrencisi Eylül Sözeri, öğle tatilinde yediği kekin boğazına kaçması üzerine aniden fenalaştı. Durumu fark eden arkadaşları öğretmenlerine haber verdi.

Öğretmenler, Heimlich manevrası ve ilk yardım uygulamalarıyla küçük öğrenciyi kurtarmaya çalıştı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri de Eylül’e müdahale etti.

HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI

Durumu ağır olan Eylül Sözeri, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı.

Eylül Sözeri’nin eniştesi Erol Karayılan, olayla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Eylül, okulda öğle arası yediği kek boğazına kaçmış. İlk müdahaleyi öğretmenleri yapmış. Daha sonra sağlık ekipleri müdahale ederek Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.”