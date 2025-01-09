Okulda korkutan yangın! Öğrenci ve öğretmenler tahliye edildi

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir okulun çatısında yangın çıktı. Öğrenci ve öğretmenlerin tahliye edildiği okuldaki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Okulda korkutan yangın! Öğrenci ve öğretmenler tahliye edildi
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Hatay'ın Hassa ilçesinde, Dervişpaşa Mahallesi'nde bulunan Şehit Murat Bulkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden okul yönetimi, öğrenci ve öğretmenleri okuldan tahliye etti. Okul yönetimi ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Okulda korkutan yangın! Öğrenci ve öğretmenler tahliye edildi - Resim : 1

Okula çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle okulun çatısında hasar oluştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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