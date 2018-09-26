banner997
Trump'tan Türkiye'ye teşekkür
Trump'tan Türkiye'ye teşekkür
Rahatsızlanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Rahatsızlanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Nusret Kapucu'nun kafatasından ceviz büyükliğünde tümör aldılar
Nusret Kapucu'nun kafatasından ceviz büyükliğünde tümör aldılar
Kültür Park Binası kiralandı
Kültür Park Binası kiralandı

Okulda rahatsızlanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir ortaokulda eğitim gören 50 öğrenci, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Okulda rahatsızlanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Alınan bilgiye göre, Çeltikçi Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrenciler, karın ağrısı şikayetiyle okul yönetimine başvurdu.

Okula gelen ambulanslarla 50 öğrenci çevredeki özel hastanelere kaldırıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir ve İlçe Sağlık Müdürü Aşur Eker de okula gelerek bilgi aldı. 

Öğrencilerin yaşadığı rahatsızlığın sebebinin, yapılacak tahlillerin ardından belli olacağı bildirildi.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #manavgat ilçesi #antalya
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.