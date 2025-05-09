Okulda silahlı saldırı: İki kadın kardeş öldürüldü

Giresun'daki Sosyal Bilimler Lisesi'nde sabah saatlerinde yaşanan silahlı saldırıda, kantinde çalışan iki kız kardeş hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren zanlı, okulun eski güvenlik görevlisi A.T. polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Okulda silahlı saldırı: İki kadın kardeş öldürüldü
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Olay, saat 09.45 sıralarında meydana geldi. Bir süre önce okulda güvenlik görevlisi olarak çalışan 55 yaşındaki A.T., kantinde çalışan Rana Ç. ve kardeşi Gonca Ç.’yi silahla vurdu. Ağır yaralanan iki kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırının ardından olay yerinden kaçan zanlı, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. A.T.’nin, eski hükümlü kadrosunda, topluma kazandırılmak amacıyla geçici personel olarak okulda istihdam edildiği, ancak kısa süre önce görevden alındığı öğrenildi.

Valilikten açıklama: Psikolojik destek sağlanacak

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, olayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bugün yaşanan elim olayda iki okul görevlimizi silahla vurarak vefatlarına neden olan, aynı okulda görevli geçici işçi A.T., kolluk kuvvetlerimizce kısa sürede yakalanmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Fiziksel olarak etkilenen öğrencimiz bulunmamakla birlikte, psikolojik etkilerin önlenmesi adına rehberlik ve psikoeğitim çalışmaları başlatılmıştır.”

Olay nedeniyle okulda eğitime ara verildi. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

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