Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 19 öğrenci tedavi altına alındı.

Çavuşlu İlkokulu ve Ortaokulunda eğitim gören 19 öğrenci, baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle okul yöneticilerine başvurdu. Bunun üzerine okula 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından öğrenciler, kentteki hastanelere kaldırıldı.



Tedavi altına alınan öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Okuldaki diğer öğrencilerin de tedbir amacıyla kentteki hastanelere yönlendirildiği öğrenildi.



"Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır"



Trabzon Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Vakfıkebir Çavuşlu İlkokulu ve Ortaokulunda öğrenim gören 19 öğrencimiz tükettikleri gıdadan hafif düzeyde zehirlenme yaşamıştır. Öğrencilerimiz sağlık kuruluşlarında kontrol altına alınmış olup tedbiren aynı yiyecek ve içeceği tüketen diğer öğrenciler de sağlık kontrolünden geçirilmiştir. Valiliğimizce olayla ilgili inceleme başlatılmıştır."