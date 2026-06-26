Okuldaki silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti: Kerem'in adı o salonda yaşayacak

Sandal Hoca İmam Hatip Ortaokulu bünyesinde inşa edilen Kerem Erdem Güngör Konferans Salonu, dualar eşliğinde düzenlenen törenin ardından resmen hizmete açıldı. Geniş katılımlı programa Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Akküncü ve Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hacı Muharrem Dilipak katıldı.

Protokol üyelerinin yanı sıra törende Kerem Erdem Güngör'ün ailesi, aynı olayda hayatını kaybeden şehit öğretmenin ve şehit öğrencilerin yakınları ile çok sayıda öğretmen, öğrenci ve davetli hazır bulundu.

"ACIMIZ HALA İLK GÜNKÜ GİBİ TAZE"

Açılış programında katılımcılara seslenen ve oğluna verdiği sözü hatırlatan Kerem Erdem Güngör'ün babası Mustafa Güngör, konuşması sırasında duygusal ifadeler kullandı. Konferans salonunun yapım sürecine katkı sağlayanlara teşekkür eden acılı baba Güngör, "Bugün evladımın şehadetinin 72'nci günü. Acımız hala ilk günkü gibi taze." ifadelerini kullandı.

Mustafa Güngör, kendilerine destek olanlara yönelik minnetini şu sözlerle dile getirdi: "Evlat acısı kolay değil. Acımızı bir nebze de olsa hafifleten herkesten Allah razı olsun. Başım artık dik geziyorum"

NE OLMUŞTU?

Kerem Erdem Güngör, Kahramanmaraş'ta bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmişti. Yaşanan acı olayın ardından öğrencinin ismi, hatırasını yaşatmak amacıyla Dulkadiroğlu ilçesindeki bu konferans salonuna verildi.