Edirne'de okuldan eve dönen 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi, motosiklet çarpması sonucu yaralandı.

Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi M.E'nin (17) kullandığı motosiklet, Talat Paşa Caddesi'nde eve gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Egehan Kutlu'ya çarptı.



Yaralanan Kutlu, olay yerine gelen ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kaza esnasında yoldan geçen Edirne Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt da polis ekiplerinden bilgi aldı.