Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. 5 ilde 255 köy yolu ulaşıma kapandı. Çok sayıda araç, Ağrı ve Van'ı birbirine bağlayan Tendürek Geçidi'nde mahsur kaldı. Tipi ve yoğun kar yağışı nedeniyle Bayburt'ta 1 Tunceli'de 2 gün okullar tatil edildi.

Yurdun doğusu kar altında. 5 ilde kar alarmı verildi.



Kent merkezlerinde kar kalınlığının 10 santimetreyi aştığı doğuda Ardahan, Kars, Erzincan, Ağrı ve Tunceli'de 255 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.



Kar ve tipi nedeniyle Bayburt'ta 1 gün Tunceli'de 2 gün eğitime ara verildi.



Karayolları da alarmda. Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Posof yollarında sürücülerin zincirsiz geçişine izin verilmiyor.



Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan, Türkiye'nin en önemli transit geçiş güzergahlarından Tendürek Geçidi'nde tipi etkili oldu. Çok sayıda araç yolda kaldı.



Mahsur kalan araçlar Karayolları ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı.



Muş'ta Hayvanlarını otlatmak için yüksek kesimlere götüren besiciler de zor anlar yaşadı. Sarıkamış'ta aniden bastıran kar nedeniyle bir çoban 286 koyun ve iki keçisi ile arazide mahsur kaldı.



Çoban Cemal Rençber yaklaşık 9 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.



Ardahan'daki kapalı 18 köy yolunun yanı sıra Kars'ta 36, Erzincan'da 140, Ağrı'da 12, Tunceli'de 49 mahalle ve köy yolunu açmak için çalışmalar sürüyor.



Karayolları ekipleri greyder, bıçaklı kamyon, kepçe ve kar makineleri ile yolları açmaya çalışıyor.



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