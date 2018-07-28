İstanbul Sütlüce'deki toprak kaymasının bir benzeri de Sancaktepe'de meydana geldi. Bir okulun istinat duvarı çöktü. Olayda can kaybı yaşanmadı ancak bölgedeki tehlike devam ediyor.





İstanbul Sütlüce'de 4 katlı binanın çökünün yankıları devam ederken Sancaktepe'de toprak kayması meydana geldi.



Aşırı yağışın toprak kaymasını tetiklediği öne sürülürken ekipler araştırma yapmaya devam ediyor.



Polis toprağın döküldüğü sokağı şerit çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı.



Olayla ilgili açıklama yapan Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem "Can kaybının olmaması sevindirici" dedi.



Enkaz, ekipler tarafından kaldırılmaya başlandı.



ulusal.com.tr



Adresler farklı ama neden aynıydı. Sütlüce'den sonra bu kezde toprak kayması Sancaktepe'de yaşandı. Bir okulun istinat duvarı çöktü.İstanbul Sütlüce'de 4 katlı binanın çökünün yankıları devam ederken Sancaktepe'de toprak kayması meydana geldi.Aşırı yağışın toprak kaymasını tetiklediği öne sürülürken ekipler araştırma yapmaya devam ediyor.Polis toprağın döküldüğü sokağı şerit çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı.Olayla ilgili açıklama yapan Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem "Can kaybının olmaması sevindirici" dedi.Enkaz, ekipler tarafından kaldırılmaya başlandı.