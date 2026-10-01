Okulun yük asansöründe kafası sıkışmıştı! Abdulkerim’den acı haber geldi

Solhan ilçesindeki Öğretmen Hüseyin Artunç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 23 Eylül'de yaşanan kazada ağır yaralanan 9. sınıf öğrencisi Abdulkerim Demir, yoğun bakımda sürdürülen tedaviye rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgilere göre kaza, okulun mutfağında kullanılan yük asansöründe meydana geldi. Demir'in kafası asansörün içinde sıkıştı. Durum üzerine ihbar yapıldı ve olay yerine itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi. Öğrenci, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ambulansla önce Solhan Devlet Hastanesi'ne götürülen Demir, burada ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Demir, daha sonra Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne nakledilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.