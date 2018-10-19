Görme engelli Diyarbakırlı Habat Baran, okuma sevgisi ile herkese örnek oldu. Marmara Üniversitesi hukuk fakultesini kazanan Habat maddi imkansızlar nedeniyle İstanbul'a gelemesede pes etmedi. Şimdi Dicle Üniversitesi'nde misafir öğrenci olarak eğitimine devam ediyor.

Doğuştan görme engelli 19 yaşındaki Habat Baran. Onun ışığı eğitim.



Habat, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşıyor. Okumayı çok seviyor. Büyük bir gayretle üniversite sınavlarına hazırlandı, ilk 5 bine girerek Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı.



Maddi imkansızlıkları nedeniyle İstanbul'a gelemedi. Yine de pes etmedi. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesine misafir öğrenci oldu.



Doğup büyüdüğü Sur sokaklarını çok iyi biliyor. Derslere kendi gidip geliyor. Fakültede onu arkadaşları karşılıyor.



Ders kitaplarını arkadaşları okuyor fakulte bahçesinde. Evde ise derslerin ses kayıtlarını dinleyerek ders çalışmaya devam ediyor.



Habat eğer yeterli burs alabilirse ikinci dönemini Marmara Hukuk Fakultesi'nde okumak ve iyi bir hukukçu olmak istiyor.



ulusal.com.tr