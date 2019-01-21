Okumak için gittiği kentte hayvancılık yapıyor. Gümüşhane Üniversitesi öğrencisi Bekir Örs, hem okuyor hem de hayvancılıkla uğraşıyor. Ürettiği sütü hocaları ve arkadaşlarına satarak eğitim masraflarını karşılıyor. Örs, mezun olduktan sonra kendi işini yapmanın yanı sıra çiftlik kurmayı planlıyor.

Okumak için gittiği kentte ineklerine bakıyor. Süt sağıyor. Elde ettiği sütleri hocalarına ve okul arkadaşlarına satıyor.



Gümüşhane Üniversitesi öğrencisi Bekir Örs, hem okuyor hem de hayvancılık yapıyor. Okul masraflarını karşılıyor. Geçimini sağlıyor.



Babasının desteğiyle ilk ineğini aldı. Elde ettiği sütleri kazanca dönüştürdü. O kazançla da bir inek daha aldı. İnekleri doğurdu. Zamanla 3 inek ve 3 dana sahibi oldu.



Yaptığı iş oldukça zahmetli aslında. Ama karşılığında günlük yaklaşık 16 litre süt elde ediyor. Bazı zamanlar taleplere yetişemiyor. Kardeşiyle birlikte yaşadığı evin geçimini sağlıyor. Üstelik bu çaba ona derslerinde de başarıyı getiriyor.



Gün daha ağarmadan kalkıyor. İneklerine bakıyor. Ondan sonra okulun yolunu tutuyor. Örs, gelecekte daha büyük bir çiftlik için hayallerini de büyütüyor.





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