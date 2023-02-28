Olağanüstü kuraklık riski olan iller ortaya çıktı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yılın ilk kuraklık haritasını yayınladı. Son yılların en kurak kışını yaşayan iller harita üzerinden paylaşıldı. Haritada ocak ayının birkaç il dışında tüm Türkiye’de acil durum seviyesinde, şiddetli kurak geçtiği görülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre; Türkiye'de son 22 yılın en kurak Ocak ayı yaşandı. Yağışlar normaline göre yüzde 52, geçen yıl ocak ayı yağışlarına göre ise yüzde 62 azalma gösterdi.