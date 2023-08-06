Olası İstanbul depreminde hangi iller tehlike altında? Prof. Dr. Naci Görür tek tek açıkladı

Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı bir televizyon programında İstanbul depremiyle ilgili konuştu. Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da yaşanacak depremin büyüklüğünün 7,2 ile 7,6 arasında değişeceğini söyledi. Prof. Dr. Naci Görür, yaşanacak depremde 2 buçuk milyon insanın ölümle burun buruna kalacağını belirtti.

İSTANBUL'DA YAŞANACAK DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ KAÇ OLACAK?

Prof. Dr. Naci Görür, olası İstanbul depremiyle ilgili yaptığı açıklamada, depremin büyüklüğüne ilişkin de konuştu. Görür, olası İstanbul depreminin büyüklüğünün 7,2 ile 7,6 arasında değişeceğini açıkladı. Görür, olası İstanbul depreminde 2 buçuk milyon insanın etkileneceğini aktararak şunları söyledi:

- İstanbul'da beklenen deprem 7,2 ila 7,6 arasında değişiyor. O kesin. Bilimsel çalışmalar bunu gösteriyor. Bu deprem olursa 6 Şubat'taki depremden daha büyük zarar verir. Bunu Bakanımız da açıkladı. Sokak başında iki ev yıkılırsa orayı unutun. Ne yardım götürebilirsin ne de kurtarabilirsiniz. Bakan belki bazı şeyleri net söyleyemez lakin biz bilim insanıyız net söyleriz. 600 bin konut yani siz isterseniz her konutta 4 kişi düşünün daire gibi düşünün. 4 kişiden 2,5 milyon insan ölümle burun buruna kalır. Vereceğimiz can kaybı inanılmaz boyutta olur. Bir depremde bu kadar insanın ölmesi Türkiye Cumhuriyetine yakışmıyor. Bu işi ciddiye almak lazım. Nitekim Sayın Bakan da en ciddi konuşan ve doğruları salt söyleyen bakan olarak gördüm.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR İSTANBUL'DA İLK KIRILACAK FAYI AÇIKLADI

Prof. Dr. Naci Görür, olası İstanbul depreminde, öncelikli olarak Kumburgaz Fayı'nın kırılmasını beklediklerini belirtti. Görür, Kumburgaz Fayı'nda oluşacak depremden Tekirdağ'ın da etkilenmesini beklediklerini aktararak şunları söyledi: