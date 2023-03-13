Olası İstanbul depreminde tsunami riski: Tek tek açıklandı

Olası Marmara depreminde İstanbul için tsunami ihtimali de göz önünde bulundurularak hazırlıklar yapılıyor. Bu kapsamda 17 riskli ilçe belirlendi. Bu ilçelere tsunami tahliye yolu ve güvenli bölge tabelaları yerleştirildi. Ancak uzmanlar, bölgede tsunami riskinin düşük olduğunu belirtiyor.

TRThaber'de yer alan habere göre; işte riskli o ilçeler…