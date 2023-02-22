Olası İstanbul depremine hangi uzman ne diyor?

''AÇIKLAMALARDAN BİRİNİN TUTMASI BİLİM DEĞİL''

Prof. Dr. Cenk Yaltırak, ''Sürekli deprem olan bir bölgede aynı şeyi defalarca söyleyip birinin tutması bilim olmuyor.'' bazı açıklamalara yönelik tepkisini ortaya koydu.

Yaltırak ayrıca, Marmara Denizi içinde 240 ile 510 yıl arası kırılmayan dört fay parçası bulunduğunu vurgularken, ''Bunlardan en riskli olanı ve kırılmasını öngördüğümüz fay hattı Osmangazi Köprüsü'nün olduğu yerden başlayıp, İmralı Adası kuzeyine uzanan 110 kilometrelik 7.6 büyüklüğüne ulaşma potansiyeli olan doğu Marmara hattı.'' açıklamasında bulundu.

Araştırmalar sonucunda kırılma, tarihsel verilere göre 1509’da olduğu gibi doğu Marmara segmenti üzerinde olacağını da sözlerine ekleyen Yaltırak, ''Marmara Ereğlisi ile İzmit Körfezi arasındaki alanda, İstanbul, Yalova, Bursa illerinde ağır hasarlar oluşur.'' diyerek de bir uyarıda bulundu.