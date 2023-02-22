Olası İstanbul depremine hangi uzman ne diyor?
Kahramanmaraşta yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından beklenen İstanbul depremine ilişkin uzmanlardan peşi sıra açıklamalar geldi. Hangi uzman ne diyor, yanıtları haberimizde...
Türkiye iki büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem, 11 ili etkilerken 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. 6 Şubat 2023 tarihli iki büyük depremle sarsılan ülkenin gözü, bir yanda da uzmanların beklenen İstanbul depremine ilişkin açıklamalarına çevrildi. Ancak bu konu özelinde uzmanlar arasındaki farklı değerlendirmeler de tedirginliğe yol açtı.
"Olası Marmara depremi, İstanbul ve çevre illeri nasıl etkiler?" sorusununa yönelik uzmanların açıklamaları:
"İSTANBUL İÇİN ZAMAN GELİYOR''
Hasarın Kahramanmaraş depreminden daha fazla olacağını belirten Prof. Dr. Naci Görür, ''Nasıl 3 gün önce ‘Maraş’tan endişe ediyoruz’ diye yazdıysam aynı şekilde İstanbul’dan endişe ediyorum.'' dedi.
''Bilimsel bütün araştırmalar, İstanbul’da zamanın gelmekte olduğunu gösteriyor.'' diyen Naci Görür, durumun hiç de iyi olmadığına dikkat çekti.
''AÇIKLAMALARDAN BİRİNİN TUTMASI BİLİM DEĞİL''
Prof. Dr. Cenk Yaltırak, ''Sürekli deprem olan bir bölgede aynı şeyi defalarca söyleyip birinin tutması bilim olmuyor.'' bazı açıklamalara yönelik tepkisini ortaya koydu.
Yaltırak ayrıca, Marmara Denizi içinde 240 ile 510 yıl arası kırılmayan dört fay parçası bulunduğunu vurgularken, ''Bunlardan en riskli olanı ve kırılmasını öngördüğümüz fay hattı Osmangazi Köprüsü'nün olduğu yerden başlayıp, İmralı Adası kuzeyine uzanan 110 kilometrelik 7.6 büyüklüğüne ulaşma potansiyeli olan doğu Marmara hattı.'' açıklamasında bulundu.
Araştırmalar sonucunda kırılma, tarihsel verilere göre 1509’da olduğu gibi doğu Marmara segmenti üzerinde olacağını da sözlerine ekleyen Yaltırak, ''Marmara Ereğlisi ile İzmit Körfezi arasındaki alanda, İstanbul, Yalova, Bursa illerinde ağır hasarlar oluşur.'' diyerek de bir uyarıda bulundu.
7 BÜYÜKLÜĞÜNDE 2 DAKİKALIK DEPREM BEKLENTİSİ
Marmara'da en az 7 büyüklüğünde deprem beklediklerini söyleyen Celal Şengör de bu depremin süresinin iki dakika olabileceğini düşündüğü belirtti.
Şengör, ''Şiddeti 9’a çıkabilir. Fay Silivri’den Büyükçekmece’ye kadar kırılırsa korkulacak bir durum olmaz ancak kırılma Gebze açıklarına kadar uzanırsa 7.5 büyüklüğünde deprem üretir.'' diye konuştu.