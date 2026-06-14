"Öldürmedim, öldükten sonra streçe sardım!" Çanakkale'deki caniden mahkemede pişkin savunma

Çanakkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın savunmasını haksız bularak dikey kararını verdi ve caniyi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

KİLİTLİ MASAJ ODASINDAN STREÇE SARILI CESET ÇIKTI

Kan donduran olay, 21 Temmuz 2025 tarihinde Çanakkale merkezindeki Esenler Mahallesi Kocatepe Sokak'ta yer alan Neydim Sitesi'nde meydana geldi. Kentte yaşamını sürdüren Özbekistan uyruklu Dinara Alya Urkasimovan'dan (63) 3 gün boyunca hiçbir şekilde haber alamayan yakınları durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine belirtilen adrese giden emniyet güçleri dairenin kapısını çaldı. Kapıyı, talihsiz kadının sevgilisi olan Metin Kapusuz açtı. Polislerin Urkasimova'nın nerede olduğunu sorması üzerine soğukkanlı tavırlar sergileyen Kapusuz, evin içindeki kapısı kilitli olan masaj odasını işaret etti. Kilidi açılarak girilen odada, streç filme sıkıca sarılmış halde kadının cansız bedeniyle karşılaşan polis ekipleri, Metin Kapusuz'u olay yerinde anında gözaltına aldı.

Savcılık makamı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ikametteki siber ve fiziksel delil çalışmalarının ardından Urkasimova'nın cenazesi, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Emniyetteki tescil ve sorgu işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İLK DURUŞMADA REKOR CEZA: TAVİZ VERİLMEDİ

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanan iddianamede, Metin Kapusuz hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Davanın ilk duruşması 12 Haziran'da Çanakkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya sanık ve müşteki avukatları, Dinara Alya Urkasimovan'ın yakınları ve tutuklu sanık Kapusuz şahsen katıldı.

"ÖLDÜKTEN SONRA SARIP VERİLERİ SİLDİM" SAVUNMASI İŞE YARAMADI

Katil zanlısı Metin Kapusuz, mahkeme heyeti karşısında suçtan kurtulmaya yönelik dikey bir savunma yaparak şunları iddia etti: "Alya Hanım'ı ben öldürmedim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ben kesinlikle kendisini öldürmedim. Streçe de öldükten sonra sardım. Ben daha sonra telefonumdaki verileri sildim. Suçsuzum, beraatımı talep ederim."

Duruşmada hayatını kaybeden kadının kardeşinin ve dinlenen tanıkların ifadelerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti ara karar vermeden nihai hükmünü açıkladı. Mahkeme, sanık Metin Kapusuz'un üzerine atılı "kasten nitelikli öldürme" suçunu işlediğinin sabit olduğuna, hafifletici hiçbir neden bulunmadığına hükmederek caniyi indirimsiz şekilde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.