Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde Göğüs Hastalıkları bölümünde görevli Dr. Tuba Çıkmaz, dün akşam, ölen bir hastanın 2 kadın yakınının tokat ve yumruklu saldırısı sonucu yaralanarak, tedavi altına alındı. Polis olay sonrası kaçan şüpheliler S.Ü. ve Z.Ü.'yü ararken, Edirne Tabipler Odası Başkanı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde Göğüs Hastalıkları bölümünde görev yapan evli ve 2 çocuk annesi Uzm. Dr. Tuba Çıkmaz, dün akşam yoğun bakım ünitesinde iddiaya göre, S.Ü. ve Z.Ü.'nün saldırısına uğradı. Kadınlar, hastanede tedavi gören babalarının ölümüyle ilgili suçladıkları Uzm. Dr. Çıkmaz'a tokat ve yumruk attı. Saldırganlar kaçarken, yüzüne aldığı darbelerle yaralanan Uzm. Dr. Tuba Çıkmaz ise aynı hastanenin Plastik Cerrahi servisinde tedavi altına alındı. Şikâyet üzerine harekete geçen polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Edirne Tabipler Odası da, şüpheliler hakkında şikâyetçi oldu.



Edirne Tabip Odası Lokali’nde yönetim kurulu üyesi Aile Hekimi Dr. Özlem Önal’la birlikte bir açıklama yapan Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, kentte şiddet olmamasıyla yıllardır övündüklerini ancak dün akşam meydana gelen olayın kendilerini derinden etkilediğini söyledi. 2017 yılında öldürülen ve intihar eden doktorların fotoğrafları önünde açıklama yapan Dr. Tanrıkulu, çalışma koşullarının hekimleri korumadığını ifade ederek, şunları söyledi:



"Sağlık çalışanı kendini güvende hissetmezse nasıl çalışacak? Poliklinik ve acil servisteki olaylardan sonra şiddet artık yoğun bakım ünitelerine dahi girdi. Yılda bir kişi ortalama 9.4 defa hastaneye başvuruyor. Günde 100 hasta bakmamız isteniyor. Şiddeti doğuran nedenlerin başında da performans uygulaması geliyor. Bir hekim günde 100 hastaya ne kadar bakabilir? Baksa da ne kadar verimli olur? Bu sağlıklı bir sistem değil. Polikliniklerden hemşireler ve sekreterler alındı. Doktor hastayla baş başa kalıyor. Bu ne kadar güvenli?"



'KİMSE BİZE GEÇMİŞ OLSUN DEMESİN'



Kimsenin kendilerine geçmiş olsun dememesini isteyip, Adalet ve Sağlık bakanlıkları yetkililerinden ne yapmaları gerektiği hakkında cevap isteyen Dr. Tanrıkulu, "Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bize desin ki şunu yapın diye, biz de onu yapalım. Bıçak kemiğe dayanmadı, adeta deldi geçti. Yıllardır darp ediliyoruz, parçalanıyoruz, yüzümüz gözümüz dağılıyor ama yine de bir sonuç alamıyoruz. Bizi yönetenler lütfen çıkıp ne yapmamız gerektiğini söylesin. Yalvaralım mı? Daha ne yapalım. Üzgünüz, kaygılıyız ve tepkiliyiz. Kimse bize geçmiş olsun demesin. Bir hekimimiz öldürüldüğünde baş sağlığı dilemesin. Bize ne yapmamız gerektiğini söylesinler” diye konuştu.



Dr. Tanrıkulu, saldırganlardan şikâyetçi olduklarını, suç duyurusunda bulunduklarını, pazartesi günü de Edirne Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi’nde şiddete karşı protesto eylemi yapacaklarını belirtti.



Edirne Tabipler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Aile Hekimi Dr. Özlem Önal da şiddetin her yerde olduğunu ve bakanlığın bu konuda acilen önlem alması gerektiğini söyledi. Şiddetin bir devlet kurumunda olmasının izahının bulunmadığını kaydeden Dr. Önal, yaşanan olayın kendilerini çok etkilediğini söyledi.



VALİ ÖZDEMİR, DOKTORU ZİYARET ETTİ



Edirne İl Sağlık Müdürlüğü yetkilieri ise konu hakkında Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama yapılacağını bildirildi. Edirne Valisi Günay Özdemir de hastanede tedavisi süren Dr. Tuba Çıkmaz'ı ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Polis, Dr. Tuba Çıkmaz'ı görevi başında darp ettiği iddia edilen şüpheliler S.Ü. ve Z.Ü.'nün yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.



DOKTORU SAÇLARINDAN TUTUP YERDE SÜRÜKLEYEREK DARP ETMİŞLER



Edirne İl Sağlık Müdürlüğü, Sultan 1'inci Murat Hastanesi'nde Uzm Dr. Tuba Çıkmaz'ın dün gece ölen hasta yakınları S.Ü. ile Z:Ü.'nün darp edilmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.



Yapılan açıklamada şöyle denildi:



"İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanımızın 02.02.2018 tarihinde gece nöbeti esnasında görevini yaptığı sırada yoğun bakım ünitesinin dışında kapının önünde hasta yakınları tarafından saçlarından tutularak yerde sürüklenmek suretiyle saldırıya uğraması derin üzüntüye neden olmuştur. İl Sağlık Müdürlüğü avukatımız olayın hemen ardından olay yerine gelerek gerekli incelemeleri ve görüşmeleri yapmış, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemiş ve derhal yasal süreci başlatmıştır. İl Sağlık Müdürümüz Dr. Ali Cengiz Kalkan ile birlikte İl Sağlık Müdürlüğü ve Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi yöneticileri olayı öğrendikleri andan itibaren; gerek hekimimize destek olmak, gerekse hukuki sürecin takibi açısından saldırıya uğrayan hekimimizin yanında, hastanede bulunmuşlardır. Sayın Sağlık Bakanımız saldırıya uğrayan hekimimizi arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmiş; Sağlık Bakanlığı olarak sürecin takipçisi olunacağını belirtmiştir. Sayın Valimiz Günay Özdemir doktorumuzu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletmiş ve sonuna kadar olayın takipçisi olacaklarını bildirmiştir. Sayın Cumhuriyet Başsavcımız ve Sayın İl Emniyet Müdürümüz olayın başından itibaren anlık olarak süreçleri koordine etmişlerdir. Sayın İl Emniyet Müdürümüz bizzat hastamızı ziyaret etmiş ve olay yerine bizzat nezaret etmiştir."



'HAİNCE VE ALÇAKÇA SALDIRIYA MARUZ KALMIŞ'



Edirne İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Dr. Tuba Çıkmaz'ın haince ve alçakça saldırıya maruz kaldığını belirterek, şöyle konuştu:



"İnsanın acısını dindirmek için deyim yerindeyse hayatını mesleğine adamış olan hekimlerin sanatını icra ederken, sınır başlarında vatan savunması için nöbet tutmak ne ise; hastalarının sağlığını, huzurunu temin için kutsal nöbetini tuttuğu esnada, çok değerli Göğüs Hastalıkları Uzmanımız Doktor Tuba Çıkmaz, haince ve alçakça saldırıya maruz kalmış ve bu durum hepimizi derinden yaralamıştır. Sağlık personeline yönelik artarak devam eden sözlü ya da fiziksel şiddet olaylarına karşı Bakanlığımız tarafından önemli hukuki, idari ve yapısal tedbirler hayata geçirilmiştir. Biz de İl Sağlık Müdürlüğü olarak şiddete uğrayan personelimizin yanındayız ve sürecin takipçisi olacağız. Sağlık için haftanın 7 günü 24 saat çalışma esasıyla canla, başla ve özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarımıza yönelik her türlü şiddeti, kimden ve nasıl geldiğini ayırt etmeksizin şiddetle kınıyoruz. İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından konunun hassasiyetle takip edilerek gerekli iş ve işlemlerin aciliyetle yapılacağını belirtmek isterim. Saldırıya uğrayan hekimimize ve tüm sağlık personelimize geçmiş olsun dileklerimi ileterek; sağlık personeline yönelik bu çirkin saldırıların artık bir son bulmasını temenni ediyorum."



MESLEKTAŞLARI ŞİKAYETÇİ OLDU



Dr. Tuba Çıkmaz'ın 15 mesai arkadaşı Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giderek arkadaşlarını darp eden şüpheliler ve yakınları hakkında şikayetçi oldu. Edirne Emniyet Müdürlüğü de, Vali Günay Özdemir'in talimatıyla hastane de güvenlik tedbirlerini artırdı.