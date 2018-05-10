Doğup büyüdüğü ve baba olup çocuklarını büyüttüğü kente belediye başkanı oldu..
4 yıllık görev süresi boyunca hayata geçirdiği projeri tanıttı.
Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila 2014 yılından bu yana yaptığı çalışmalarını muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve siyasi partilerin temsilcilerine anlattı.
Tanıtım filmin gösterimiyle başlayan toplantı, bir sürprizle devam etti.
Başkan Atila’nın aday adaylığı sürecinde ailesi ile birlikte konuk olduğu televizyon programı da gösterildi.
Başkan Atila ve Eşi Hikmet Atila’nın bu sürpriz karşısında bir hayli duygulandıkları gözlendi.
ulusal.com.tr
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