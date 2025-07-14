“Ölmek için dua ettim” diyen 310 kiloluk hasta yürüyerek taburcu oldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Barış Yıldırım, 310 kiloya ulaşan bedeniyle yıllardır yatağa bağımlı yaşıyordu. Nefes almakta bile zorlanan Yıldırım, yaşadığı zorlu süreci “ölmek için Allah’a dua ettim” sözleriyle özetledi. Ancak hayata yeniden tutunmasını sağlayan adım, Özel Denizli Tekden Hastanesi’nde Obezite Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Raşid Aykota’nın gerçekleştirdiği tüp mide ameliyatıyla geldi.

Hastaneye getirildiğinde oturmak, konuşmak, hatta temel ihtiyaçlarını karşılamakta bile güçlük çeken Barış Yıldırım, bir ay süren hazırlık sürecinin ardından ameliyata alındı. Ameliyat, özel bariatrik ekipmanlar ve multidisipliner bir ekibin eş zamanlı çalışmasıyla başarıyla gerçekleştirildi.

"SADECE BEDENİM DEĞİL, RUHUM DA EZİLİYORDU"

Taburcu olurken yürüyebilen ve gözyaşlarını tutamayan Yıldırım, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Bu kilonun altında sadece vücudum değil, ruhum da eziliyordu. Eşim, oğlum, ailem hep yanımdaydı ama ben her geçen gün biraz daha yok oluyordum. Yeri geldi, ölmek için dua ettim. Sonra doktorumla tanıştım. O, gözümün içine bakarak 'Birlikte değiştirebiliriz' dedi. İlk kez o zaman inandım. Bugün yürüyebiliyorum, oğlumla dışarı çıktım. Bunlar küçük mutluluklar gibi görünebilir ama benim için bir ömre bedel.”

"İLK KEZ BABA-OĞUL YÜRÜDÜLER"

Zorlu süreçte hep yanında olan eşi Arzu Yıldırım ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Barış yıllardır yatağa bağımlıydı. En çok da oğlumuz etkileniyordu. Henüz 23 yaşında ama babasıyla dışarı çıkmamıştı. Bu bizim için sağlık sorunu değil, ailece yaşadığımız bir eksiklikti. Gece uykularımızı kaçıran endişelerimiz vardı. Ama artık yürüyebiliyor, nefes alabiliyor. İlk kez baba-oğul birlikte yürüdüler. Bu bizim için bir hayaldi.”

“SADECE BEDENLERİ DEĞİL, HAYATLARI DEĞİŞTİRİYORUZ”

Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Muhammed Raşid Aykota ise şunları söyledi:

“Barış Bey geldiğinde sadece 310 kiloluk bir beden değil, büyük bir umutsuzluk taşıyordu. Biz bir hasta değil, hayata tutunmak isteyen bir insan gördük. Bu başarı sadece cerrahinin değil, ekip çalışmasının zaferidir. Onun yürüyerek taburcu olması, hepimiz için bir umut kaynağı.”